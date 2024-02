Calcio dilettanti Coppa Minetti | Luzzara e Sporting volano in semifinale

Pisa 27 gennaio 2024 – Ultimo weekend di gennaio nei Dilettanti . Nel campionato di Promozione, l’ Urbino Taccola fresco di convenzione per altri dieci ... (lanazione)

Calcio dilettanti : la Centese anticipa al Bulgarelli. Alle 15 di oggi il match contro Nonantola

Inizierà sin da oggi Alle 15 un vero e proprio tour de force per la Centese in Prima Categoria. La squadra di Govoni (nella foto) sarà impegnata per ... (sport.quotidiano)