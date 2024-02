Caduta pezzi cornicione dal palazzo della Prefettura | l’ordinanza di Mastella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Con ordinanza urgente il dirigente del Settore Lavori pubblici ha disposto la chiusura al transito veicolare con divieto di sosta e fermata, sui tratti stradali adiacenti laper lavori di messa in sicurezza, motivati dalladidi. I veicoli dei residenti in via Borgia, civici 3 e 5, sono autorizzati a sostare in deroga al divieto sul lato opposto all’accesso laterale alla. Dallacadono calcinacci su un’auto: strada chiusa al traffico L'articolo proviene da Anteprima24.it.