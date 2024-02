Caccia | il bilancio | Oltre cento sanzioni in appena cinque mesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il 31 gennaio si è chiusa la stagione venatoria, sono state 113 le multe elevate dal giorno dell’apertura che quest’anno è scattato in ritardo – di solito è la terza domenica di settembre – a causa di un ricorso presentato dall’associazione ambientalista Lac. A tirare le somme, tra multe e controlli, è Roberta Artioli, il comandante della polizia provinciale Com’è andata? "Direi che siamo nella media – risponde la comandante, nata a Vigarano, entrata nella polizia provinciale di Bologna dopo aver superato il concorso il 5 novembre del 2001 –, forse un po’ sopra la media. In genere vengono elevate poco più di un centinaio di multe, un numero analogo alle’staccate’ quest’anno. In realtà, visto che a causa dei ricorsi la stagione è cominciata dopo ed è terminata prima, siamo un po’ sopra la media" Quali sono le infrazioni? "Quelle amministrative hanno ...