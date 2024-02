Ca’ Foscari e Viveracqua | si conclude con la consegna dei diplomi la prima edizione del Master in Tutela e gestione della risorsa idrica

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) VENEZIA – Si è conclusa stamattina, con ladei, ladeldi I livello in. Ventidue i partecipanti che si sono riuniti a Venezia, nell’Aula Magna Silvio Trentin dell’Università Ca’, per ricevere il riconoscimento formale del lavoro svolto nel corso dell’anno accademico 2022-23. Per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Venezia Dinamo Sassari, diretta tv e info streaming Salvini sta con i ristoratori Il Salone Nautico a Venezia si farà all’Arsenale nel 2021 Casalone presenta la sfidaDinamo contro ...