Busta paga | si sblocca il nuovo bonus | quanto aumenta lo stipendio e per chi

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Arriva l’aumento ingrazie almamme. Parliamo della misura introdotta dalla manovra 2024 e che consiste in un esonero della contribuzione previdenziale fino al 9,19% per le lavoratrici madri, con un importo massimo che può arrivare a 3mila euro annui. Si tratta, quindi, di unrivolto a una platea limitata, ma che permette di ottenere fino a 250 euro mensili in più in. Are il, anche se in ritardo rispetto ai termini previsti, è stata la circolare dell’Inps che rende la misura operativa. A chi è rivolto ilmamme Ilè destinato alle mamme lavoratrici che abbiano maturato i requisiti al gennaio del 2024: in quel caso l’esonero vale già dal mese di gennaio, anche ...