Bus Corse tagliate a Chioggia | lamentele e polemiche degli utenti

Oggi, venerdì 2 febbraio, è partita la linea bus non stop Sassari-Cagliari. Il primo collegamento, operato dall’azienda Logudoro Tours srl, ha preso il via ...Parte oggi, venerdì 2 febbraio, la linea bus non stop Sassari-Cagliari. Il primo collegamento, operato dall’azienda Logudoro Tours srl, prenderà il via alle 6 dalla fermata di via De Nicola a Sassari ...D’ora innanzi gli autisti degli autobus sostitutivi del servizio ferroviario non saranno più soli e ai loro passeggeri sarà maggiormente garantita quella sicurezza che, negli ultimi tempi, era sempre ...