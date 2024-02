Buone notizie | Paola Perego torna a ‘Citofonare Rai2’

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’amatissima conduttrice, dopo un periodo di assenza dovuto a un problema di salute, ha annunciato il suo ritorno nel programma. Intervenuta telefonicamente nella puntata precedente, ha rassicurato i fan sulle sue condizioni. Ritorno diinsi prepara a fare il suo ritorno in “Citofonare Rai2“. Già nella precedente puntata si esprimeva in termini positivi sulle sue condizioni di salute, dichiarando: “Sto meglio. Conto di esserci la prossima domenica, dai, se tutto va bene”. La conduttrice era stata assente dopo essere stata operata per rimuovere un tumore al rene. Attualmente, le sue condizioni sembrano migliorate. In particolare, siamo in ...