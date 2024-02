Buon compleanno Rossini | le settimane rossiniane di Pesaro 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio- È un febbraio speciale quello del: per prima cosa, perché accade nell’anno diCapitale italiana della cultura, e in secondo luogo, perché ci restituisce il giorno deldi: 29 febbraio. E allora da domenica 18 febbraio, al via le ‘ane’ che fino al 6 marzo offrono un ricco calendario per celebrare vita e opere di un genio assoluto. Bello ricordare che, quella del, è l’ottava edizione del, progetto partito nel 2017, quindi proprio nell’anno in cuiha ricevuto il riconoscimento di Città Creativa UNESCO della Musica. Trenta gli appuntamenti ...