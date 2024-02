Bullismo e violenza di genere

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Un incontro con gli studenti dedicato a delicati temi comedie cyber. È quello che si svolgerà questa mattina nelle sedi dell’istituto superiore De Franceschi-Pacinotti. Interverranno i relatori Anna Maria Celesti (vicesindaco di Pistoia), Jacqueline Monica Magi (magistrato del Foro di Pistoia) e un volto noto come Graziano Salvadori (attore, comico e regista). La mattinata dedicata adie cybersarà divisa in due parti, per incontrare il maggior numero possibile di ragazzi. Dalle 9 alle 11 ci sarà un primo momento nell’aula magna del Pacinotti, in corso Gramsci. Dalle 12 alle 13, invece, i relatori si sposteranno nella sede del De’ Franceschi, in via Dalmazia.

I dati, presentati davanti a una platea di ragazzi delle scuole medie e dei licei milanesi, emergono da un sondaggio dell'Osservatorio InDifesa di Terre des Hommes per il 2024. Bullismo, violenza onli ...L’Osservatorio sul Bullismo e il Disagio giovanile del CREG – Università degli Studi di Roma Tor Vergata in collaborazione con il Comune di Viterbo, l’ Unione Nazionale Camere Minorili, la Fondazione ...Le tipologie di violenza subite sono diverse tra i generi, a eccezione delle violenze psicologiche e verbali che colpiscono in egual misura maschi e femmine. Il Web percepito come luogo pericoloso dov ...L'indagine tra i ragazzi dai 14 e ai 26 anni. La percentuale sale al 70% se si considerano le risposte delle ragazze e all'83% tra chi si definisce "non binario". Come e dove agiscono i bulli ...Il 65% dei giovani che dichiara di essere stato vittima di violenza è una percentuale enorme. Ma sale al 70% se si considerano le risposte delle ragazze e all’83% tra chi si definisce non binario. Sce ...