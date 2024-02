Bufera contro Alessandro Vicinanza a UeD | Mario cerca un pretesto per andarsene?

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Puntata decisamente movimentata quella di oggi di Uomini e Donne. Maria De Filippi è partita dal Trono Over, chiedendo addi sedersi al centro dello studio insieme a Maura. I due hanno iniziato a parlare della loro uscita, tuttavia, in men che non si dica, l’attenzione si è spostata su altro. Roberta Di Padua, Cristina Tenuta, Ida Platano e ancheCusitore sono intervenuti per attaccare, ed è scoppiato il caos. Al termine del blocco, poi, c’è stato un gesto spiazzante di Beatriz D’Orsi.ancora preso da Roberta a UeD, ma viene attaccato Nella puntata del 2 febbraio di Uomini e Donne c’è stato un blocco piuttosto lungo dedicato ad. Il ragazzo è uscito con Maura, e si è trovato bene. Tuttavia, in ...