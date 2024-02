Bruxelles | perché protestano gli agricoltori | “Europa | scelte folli Difendiamo il valore del made in Italy”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ferrara, 2 febbraio 2024 – Trattori e bandiere, la protesta deglinel cuore dell’, a. Quell’che finisce sotto accusa negli striscioni. ’Stop allee dell’’, ‘Basta terreni incolti!’, ‘Scendete dal pero’, ‘Mungiamo le mucche non gli allevatori’, si legge in una mattina fredda, il bagliore dei fuochi. Ac’era il vertice europeo straordinario sul bilancio dell’Ue. Fino a lì è arrivata la mobilitazione della Coldiretti Ferrara. In Place du Luxembourg, di fronte al Parlamento europeo, a fianco del presidente Ettore Prandini una nostra delegazione con il vice presidente Filippo Pallara e il direttore Alessandro Visotti. Una 50ª glidi Coldiretti Emilia Romagna in rappresentanza della ...