Brumotti e la bimba che spacciava | “La scena più brutta della mia vita”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Dopo la tavola rotonda dal titolo “Imprese sostenibili ma vive”, la sesta edizione dell’evento “La Ripartenza, liberi di pensare” ha visto protagonista Vittorio. Il Centro CongressiFondazione Cariplo si è trasformato nel teatro dello show del campione di bike trial, noto per le sue incredibili acrobazie a bordo delle bici e per la sua battaglia contro la droga condotta insieme a “Striscia la notizia”. Non è un caso che il titolo del dialogo con Nicola Porro sia “Ruote per la legalità”. “Ho trasformato le ruotemia bici in ruotelegalità”, ha esorditonel suo intervento a “La Ripartenza”: “Riappropriamoci del territorio, è un nostro diritto. Mi dà fastidio trovare i parchetti distrutti, con le bottiglie e le siringhe. Odio vedere gli spacciatori per le strade, che ...