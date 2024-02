Briatore | «Hamilton è un grande nome ma la Ferrari deve investire in ingegneri nell’area tecnica»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 febbraio 2024) . Flaviointervistato da Libero. «Un pilota come lui che cambia team è sorprendente un po’ per tutti. Dico però che laha preso une ha un parco-piloti di sicuro valore. Ma da solo non basta. Serve una monoposto competitiva, perché la Red Bull ora è davanti a tutte, poi occorrono altri investimenti importanti, convalidi che facciano progredire l’auto così come i piloti. Altrimenti si sarebbero spesi svariati milioni per il contratto di Lewis e non ci sarebbe un’auto competitiva. Da sola una guida non può lottare per il Mondiale».spiega i vantaggi commerciali L’affare conterà molto pera livello di budget?: ...