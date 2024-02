Brescia-Cittadella e Cosenza-Pisa | Serie B | tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 2 febbraio 2024)sono valide per la ventitreesima giornata del campionato diB: dove vederle in tv e in streaming, probabiliNon vince dallo scorso 13 gennaio il, quando sul campo del Modena si impose per 2-1. Da quel momento in poi un pareggio interno contro il SudTirol e la sconfitta – che ci può stare – sul campo della Cremonese. Gli uomini di Maran, sono quindi chiamati ad una importante inversione di marcia per cercare di entrare nella zona playoff. E contro ilannusano il colpaccio. Pittarello (Lapresse) – Ilveggente.itSì, perché gli uomini di Gorini dopo aver disputato una prima parte di annata davvero clamorosa, vengono da due sconfitte di fila contro Ternana e ...