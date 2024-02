Brad Pitt con Quentin Tarantino per l’ultimo film del regista | The Movie Critics

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 2 febbraio 2024) E tre. Dopo aver lavorato assieme di Bastardi senza gloria e C’era una volta a… Hollywood,farà parte del cast del nuovo e ultimoin carriera di, TheCritic. , non è ancora chiaro sesarà il protagonista, ma ci sarebbero ottime possibilità. Di certo, la collaborazione conha già dato buoni frutti a. Per il ruolo Cliff Booth in Once Upon a Time in Hollywood, infatti, vinse l’Oscar al migliore attore non protagonista nel 2019. La storia non è ancora definita in tutti i dettagli, ma a quanto riporta Deadline, sarebbe ambientata negli anni ’70 e parlerebbe di un uomo realmente esistito che per vivere scrive recensioni cinematografiche su un giornaletto porno. La trama attingerebbe ...