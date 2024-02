Boxe | Tyson Fury ferito all’occhio durante lo sparring | rinviata la supersfida con Usyk

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Bisognerà aspettare ancora per vedere un campione indiscusso dei pesi massimi. La sfida tra(campione WBC) e Oleksandr(detentore delle cinture WBA, WBO, IBF), prevista originariamente per il 17 febbraio, è stataa data da destinarsi a causa di una ferita al sopracciglio rimediata dal Gypsy King in una sessione di. “Il taglio, che si è aperto sopra l’occhio destro di, ha richiesto cure mediche urgenti e importanti suture, e richiederà ovviamente un periodo di recupero”, si legge nella nota pubblicata dall’inglese. “Sono assolutamente devastato dopo essermi preparato per questo incontro per così tanto tempo ed essere in condizioni così superbe – dice-. Mi dispiace per tutti coloro che sono coinvolti in questo enorme evento e ...

La tanto attesa sfida per la riunificazione dei titoli mondiali dei pesi massimi tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk non si terrà come previsto ...Mike Tyson è una figura interessante, non solo in termini di risultati sportivi. Nel suo percorso verso la popolarità e la fama mondiale, l'atleta ha superato molti ostacoli e talvolta ha incuriosito ...Ogni tanto spunta in rete la notizia che Mike Tyson, una leggenda della boxe mondiale, tornerà sul ring. Lo stesso atleta non ha commentato ufficialmente se siano in corso trattative serie per i suoi ...