Borse positive in attesa del lavoro Usa A Milano brillano Tim e Stellantis

In agenda gli indici delle imprese in gennaio e le scorte di greggio Usa. La Banca del Canada decide sui tassi, ma gli investitori guardano alla Bce (ilsole24ore)

(Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo grazie a una serie di risultati societari positivi e all'indice che segue la scia dei guadagni della notte a Wall Street dopo dati economici migliori del pr ...La Borsa di Milano (+0,1%) riduce il rialzo iniziale, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra Tenaris (+2,1%) e Stellantis (+2%) mentre scivola Saipem (-2,2%). (AN ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...