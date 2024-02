Borse positive in attesa del lavoro Usa A Milano brillano Tim e Stellantis

(Di venerdì 2 febbraio 2024)per i dati sull’occupazione, anche in ottica Fed. Il gruppo auto sale dopo l’apertura del ministro Urso a un ingresso dello Stato nel capitale. Le azioni di Tim beneficiano del possibile acquisto di Sparkle dal Mef

I listini cercano di reagire dopo le parole della presidente Bce che alla vigilia ha ipotizzato un taglio dei tassi non prima dell’estate, mentre nel ... (ilsole24ore)

In agenda gli indici delle imprese in gennaio e le scorte di greggio Usa. La Banca del Canada decide sui tassi, ma gli investitori guardano alla Bce (ilsole24ore)

Il 31 gennaio il governatore Powell annuncerà la decisione sui tassi. Pil Ue 2023 leggermente sotto le attese. Euro su 1,08. Spread in area 150 punti (ilsole24ore)

Nella notte Meta ha annunciato risultati oltre le attese e la prima cedola della sua storia. attesa per i dati sull'occupazione, anche in ottica Fed. ... (ilsole24ore)

Il punto a metà giornata dei principali listini azionari, con un focus sui titoli migliori e peggiori di Piazza Affari,l’andamento delle valute e ...DANSKE BANK balza del 5,7% dopo che l'istituto di credito danese ha comunicato i risultati del quarto trimestre e ha annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie, mentre VALLOUREC sale del ...La Borsa di Milano (+0,1%) riduce il rialzo iniziale, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra Tenaris (+2,1%) e Stellantis (+2%) mentre scivola Saipem (-2,2%). (AN ...