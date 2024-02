Boom del commercio elettronico | arriva la figura del venditore digitale

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Le prospettive per la nuova professionalità Se negli anni Ottanta è nato il tele, oggi che ilraggiunge un mercato di 54,2 miliardi di euro, in aumento del 13% rispetto al 2022, si sta diffondendo una nuovaprofessionale: si tratta del, una persona in grado di empatizzare con gli utenti