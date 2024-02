Bonus mamme | subito 500 euro l?aiuto per chi ha due o più figli | la platea e quando arrivano i pagamenti

In via sperimentale anche per le lavoratrici con due figli Bonus mamme , l' Inps ha pubblicato oggi la circolare . Ecco cosa prevede per il 2024 , i ... (sbircialanotizia)

Arriva il bonus per le mamme che lavorano e a febbraio sarà doppio. La misura infatti doveva partire a gennaio, ma la circolare dell’Inps con le “istruzioni per ...L'esonero contributivo, fino a un massimo di 3mila euro annui (250 euro al mese), sarà valido fino al 2026. Ecco quali lavoratrici posso ottenerlo.(Adnkronos) – Bonus mamme, l’Inps ha pubblicato oggi la circolare. Ecco cosa prevede per il 2024, i requisiti e chi potrà beneficiarne. E’ previsto l’esonero della contribuzione previdenziale, fino ...Novità per il bonus mamme. Diventa operativo l’esonero al 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti che sono a carico delle madri con tre o più figli ...Con la pubblicazione del documento si sbloccano gli sgravi a favore delle lavoratrici. Arriveranno anche gli arretrati ...