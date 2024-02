Bonus mamme | nel 2024 anche per le famiglie con almeno due figli | le indicazioni

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La Legge di Bilancioprevede il ‘’, l’esonero della contribuzione previdenziale – fino a un massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile – per le lavoratrici che hannotrea carico. Per il, in via sperimentale, ilè attribuitoin presenza di duea carico. L’agevolazione riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato con contratto a tempo indeterminato. Sono escluse invece le lavoratrici domestiche. Le madri, in possesso dei requisiti a gennaio, hanno diritto all’esonero dallo stesso mese di gennaio. Se la nascita del secondoo interviene in corso d’anno, ilsarà ...

