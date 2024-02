Bonus mamme lavoratrici fino a 3 mila euro | cos’è | a chi è rivolto e come fare richiesta

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tra iattivati nel 2024 c’è anche quello dedicato alle madri. Dopo il blocco di gennaio dovuto all’assenza di una circolare esplicativa dell’Inps, ora l’istituto di previdenza sociale ha sbloccato il, che resterà in vigore tre anni: dal 2024 al 2026. Si tratta di un esonero contributivoa un massimo di 3annui previsto dalla Legge di Bilancio ealle donnecon almeno tre figli a carico che hannoai 18 anni. Esclusivamente per quest’anno, in via sperimentale, il sostegno è esteso anche alle madricon due figli, limitato, però,al mese in cui il figlio più giovane compie il decimo anno di età. L’agevolazione si applica alle ...

Il governo Meloni ha introdotto il bonus fiscale per le mamme lavoratrici. Nonostante sia stato confermato con ritardo, la somma di gennaio potrà essere recuperata nel mese successivo, come specificat ...Parte il 'bonus mamme', previsto dalla legge di bilancio per il 2024. L'Inps ha pubblicato la circolare operativa per attivare la misura. Il bonus non è destinato alle mamme disoccupate, ma alle ...È partito il bonus previsto dal governo per le mamme lavoratrici: a gennaio non è stato possibile inserire il contributo in busta perchè mancava la circolare Inps, ma verrà recuperato nella busta subi ...