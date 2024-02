Bonus mamme 2024 | la lavoratrice deve fare domanda al datore di lavoro | i chiarimenti di Inps

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tra le novità della manovratroviamo anche il cd.lavoratrici, ovvero una sorta di sgravio o esonero dal versamento dei contributi pensionistici – i quali dunque saranno ‘a carico’ dello Stato – che potrà applicarsi ad alcune tipologie di dipendenti di sesso femminile, che abbiano almeno due figli o figlie (ma solo per ilcome tra poco spiegheremo). Di fatto ciò che non viene pagato come contributi all’si trasformerà in un moderato aumento dell’importo in busta paga. Ebbene, con la pubblicazione della circolaren. 27 del 31 gennaio scorso, l’istituto ha fatto il punto sull’attuazione della misura denominata, indicando le istruzioni operative e contabili. I dettagli....

L’agevolazione consiste nell’esonero della contribuzione previdenziale, che si traduce in un aumento in busta paga, fino a un massimo di 3.000 euro ... (vanityfair)

Inps , arrivano le regole per il bonus mamme 2024 : le agevolazione riconosciute da gennaio . Il bonus mamme sarà pagato anche per la mensilità di ... (feedpress.me)

Parte il ‘ bonus mamme ’, previsto dalla legge di bilancio per il 2024. L’Inps ha pubblicato giovedì 1 febbraio la circolare operativa per attivare ... (secoloditalia)

Sorpresa in busta paga per le mamme lavoratrici grazie ad un Bonus contenuto nel Pacchetto Lavoro previsto dalla Legge di Bilancio 2024. Il Governo ... (informazioneoggi)

Il sostegno, che sarà riconosciuto in automatico, esclude molte categorie di lavoratrici. Tutto quello che c'è da sapere ...Il bonus mamme, previsto dalla Legge di Bilancio, è ora disponibile per le madri lavoratrici con almeno due figli. Questo esonero contributivo, che può arrivare fino a 3000 euro, è attivo in via ...Arriva il bonus per le mamme che lavorano e a febbraio sarà doppio. La misura infatti doveva partire a gennaio, ma la circolare dell’Inps con le “istruzioni per ...