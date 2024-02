Bonus mamma 2024 | di quanto aumentano le buste paga Le simulazioni

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 febbraio– Le donne lavoratrici con almeno due figli a carico per tutto ilpotranno avere il cosiddettomamme, ovvero l’esonero della contribuzione previdenziale fino ad un massimo di 3mila euro annui. Nel 2025, invece, per ottenere illalavoratrice dovrà avere almeno tre figli a carico. Il provvedimento è stato inserito nella legge di bilancio per incentivare la natalità nel nostro Paese, ma purtroppo molte sono le donne che non avranno accesso a questa agevolazione. Sono infatti escluse le madri di un solo figlio, anche se disabile, le lavoratrici domestiche, le pensionate, le lavoratrici a tempo determinato, alle quali viene riconosciuto solo se il contratto diventa a tempo indeterminato. E ancora: le libere professioniste, le disoccupate, le collaboratrici ...

Il bonus mamme, il contributo fino a 3mila euro lordi (circa 1780 netti in un anno) per le donne lavoratrici con almeno due figli, sta per arrivare in busta paga. Precisamente arriverà con ...Esonero della contribuzione previdenziale per le lavoratrici con almeno due figli a carico. Altroconsumo: “Aumenti di poche decine di euro al mese sugli stipendi” ...Il bonus mamme 2024 è uno sgravio contributivo che si applica se ricorrono specifiche condizioni. Vediamo quali sono.