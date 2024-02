Boltiere si conferma virtuoso nella gestione dei rifiuti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 febbraio 2024)sinuovamente tra le prime posizioni dei comuni ricicloni della Lombardia. Il prospetto stilato annualmente da Legambiente,ancora una volta il virtuosismo deisi, alle quale vanno i complimenti del Sindaco Osvaldo Palazzini, sottolineando ancora una volta quanto sostenuto dall’attuale amministrazione comunale, ovvero che il rispetto e la cura dell’ambiente sono temi che non hanno colori o appartenenze politiche. La classifica annuale considera i paesi che hanno una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 75 % e una quota non recuperata diingombranti inferiore almeno a 75 chilogrammi annui per abitante. Le percentuali disino, come detto, tra le più alte in Lombardia nei comuni tra i 5000 e i ...