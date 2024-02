Bologna-Sassuolo | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Derby emiliano nella 23ª Giornata del campionato di Serie A. Ilaffronta ilalla ricerca di punti importanti per mantenere il passo delle squadre in lotta per l’Europa. I neroverdi proveranno a vendere cara la pelle e mettere in cascina punti utili a staccare le zone calde della bassa classifica. Vediamo i dettagli della partita. Ledi(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Squalificati: nessuno Indisponibili: Ndoye, Soumaoro All. Thiago Motta(4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ruan, Ferrari, Doig; Boloca, Racic; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Squalificati: Matheus Henrique ...