Bologna | inaugurata la prima piazza scolastica di Città 30 | ecco il nuovo spazio pedonale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 - Inaugura una delle prime piazze scolastiche della30: è quella senza nome davanti alle scuole Bombicci e Gobetti, tra via Perti e via Martini. Un, colorato, con nuovi alberi e installazioni per i più piccoli, che possa essere un luogo di aggregazione protetto dal traffico e in linea con la nuova visione di unache rallenta in nome della sicurezza. L’investimento di 140mila euro per realizzare l’intervento è stato possibile grazie ai fondi ReactEu. A tagliare il nastro il sindaco Matteo Lepore, insieme con il presidente del Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani e gli assessori Valentina Orioli (Mobilità) e Daniele Ara (Scuole). Con la spilletta della30 ben visibile sul petto, il sindaco ha scherzato e ...