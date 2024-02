Bochum-Augsburg sabato 03 febbraio 2024 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Due squadre reduci da due derby persi si affrontano in una sfida che di salvezza ha ben poco al momento, visto che entrambe hanno un vantaggio considerevole sul terzultimo posto. Ildi Leitl è caduto in quel di Dortmund nel finale dopo aver messo i gialloneri sotto scatto per più di un’ora, prima che la miglior forma e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...idowa.de informiert Sie zuverlässig über aktuelle Nachrichten, spannende Geschichten und Hintergründe - alles, was in Bayern passiert ...Ich glaube nur an eine Änderung in der Startelf, nämlich Bernardo für Wittek. Hier muss ich aber Wittek loben und sagen, dass ich mit meinen Worten vor dem Derby unrecht hatte. Er hat das wirklich gut ...