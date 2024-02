Boateng | Manolas e non solo | può arrivare in Italia anche Okaka

Walter Sabatini lo conosce bene ed è tornato in pressing, cerca un altro centrale malgrado gli arrivi di Boateng e Pellegrino. Su Manolas anche qualche club europeo, ma lui per ora valuta le proposte ...Kostantinos Manolas al Verona, dove eravamo rimasti Il mercato del club scaligero, come detto, molto probabilmente non finirà con il gong finale arrivato nella serata di ieri. Il ritorno in Italia de ...Con il calciomercato invernale appena concluso, è tutto pronto per l’asta di riparazione del fantacalcio. Oltre ai nuovi arrivati in Serie A, ci sono diversi svincolati che potrebbero rappresentare oc ...