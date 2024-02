Blacks | arrivederci a Tomasini La guardia finirà sotto i ferri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) È già terminata la stagione di Simone. Il colpo grosso del mercato estivo deisarà costretto ad operarsi al ginocchio destro nelle prossime settimane per problemi di cartilagine e visto che i tempi di recupero sono intorno ai quattro mesi, ha già chiuso questo campionato. L’obiettivo è di essere pronto per agosto quando inizierà la stagione 2024/25 dei Raggisolaris, visto che è legato al club fino al 30 giugno 2025. L’avventura dineiè stata davvero sfortunata, perché dopo un’ottima Supercoppa dove ha segnato 10 punti di media in quattro gare, si è infortunato al ginocchio l’8 ottobre a Padova nella seconda giornata, riuscendo comunque a terminare il match. Il suo recupero è stato graduale per non rischiarlo prima del previsto e l’ok dallo staff medico è arrivato a metà dicembre. ...