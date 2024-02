Bimbo abbandonato sul pianerottolo a Milano Il biglietto in arabo e il mistero sulla madre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024)– Le immagini delle telecamere di videosorveglianza che i carabinieri stanno passando al setaccio da ieri non hanno ancora restituito un indizio utile. Né un volto né una sagoma né un qualsiasi elemento dal quale partire per individuare chi, giovedì pomeriggio, haun neonato su undel complesso popolare Aler di via Degli Apuli 4 al Giambellino, in un quartiere difficile, piegato dalle occupazioni abusive e dove anche di giorno si vedono scorrazzare i topi tra la spazzatura buttata in cortile. Gamal Ghobrial, egiziano 53enne, ha trovato il piccolo fuori dalla propria casa Il piccolo, verosimilmente nato all’inizio del 2024, vestito con una tutina rosa e un berrettino calatotesta, avvolto in una coperta e lasciato dentro una culla improvvisata, era al piano ammezzato della ...