Bimbi palestinesi al Gaslini di Genova | il medico | “Sono devastati | molti hanno lesioni legate alla guerra A Gaza operazioni senza anestesia”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) “È una delle tragedie umanitarie più grandi che abbiamo vissuto negli ultimi dieci anni, è una catastrofe, che in qualche modo deve essere gestita, perché l’impatto sui bambini è enorme, chiunque vede cosa succede ha chiaro che bisogna fare qualcosa per fermare la”. Andrea Moscatelli è il responsabile della terapia intensiva dell’Istitutoe torna nella notte di lunedì dmissione umanitaria in Palestina coordinata dall’ospedale pediatrico genovese. “Siamo arrivati con ichestati evacuati daperché trattare i pazienti è molto difficile all’interno della Striscia – spiega il responsabile dell’equipe sanitaria – alcuni interventi di emergenzastati effettuatila possibilità di fare...