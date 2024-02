Biasin | «Tanta solidarietà per Sensi a cui ora diranno una frase»

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Fabrizioha parlato di Stefanoa seguito del mancato trasferimento del centrocampista dall’Inter al Leicester.– Queste le parole di Fabriziosu Twitter. “– Era un faro nell’Inter di Conte e si è fatto male.– Poteva vincere l’Europeo con l’Italia e si è fatto male.– Sperava nel Leicester ma hanno fatto casino.pera cui oraunache, ahimè, conosco molto bene: “Ti resta solo la Turchia”“. Fonte: Twitter FabrizioInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti ...

Una sessione di mercato invernale ricca di novità per il Monopoli: una squadra che cambia da cima a fondo per trovare una vera e propria identità in chiave salvezza. Tutti ...(Inter) Fabrizio Biasin è stato ospite della trasmissione Cronache di spogliatoio. Ovviamente si è parlato del big match di domenica “sera di San Siro. Secondo il giornalista di Libero “se l’Inter vi ...Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Fabrizio Biasin ha presentato così Inter-Juventus: "A volte Orsato è un po’ troppo protagonista nelle partite ...