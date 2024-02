Biasin | «L’Inter ha imparato una lezione Juventus? Stra-decisiva!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 febbraio 2024)attende che Inter-si giochi domenica alle 20.45. Per il giornalista la partita definirà in maniera chiara la principale pretendente per vincere il campionato. DENTRO O FUORI – Fabrizio, ospite stasera a Cronache di Spogliatoio, valuta Inter-: «Io dico da mille anni la solita frase, che non ci sarà mai una partita decisiva a febbraio. Ma, in questo caso specifico, dico che sevince questa partita non è tanto una questione di classifica, col potenziale +7, quanto della botta che dai all’unica concorrente. In caso anche solo di pareggio allora si va avanti fino in fondo. Credo che ladi due anni fa, perché fu una, deve aver lasciato qualcosa nella testa di Simone Inzaghi e dei suoi giocatori. Cioè: sanno che, a parte ...