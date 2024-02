Berrettini | invito ufficiale | ora o mai più

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 2 febbraio 2024), c’è posta per il tennista romano ancora fermo ai box per via dell’infortunio al piede: unda cogliere al volo. Per qualche ora era parso reale. Sembrava scoccata l’ora, finalmente, del tanto atteso rientro in campo di Matteo. Ma l’illusione, per l’appunto, è durata il tempo di un battito di ciglia. Riaperti gli occhi, la verità si è materializzata lì, davanti a tutti, in tutta la sua “crudezza”.(AnsaFoto) – ilveggente.itStavolta non è accaduto niente di grave, per fortuna. Il problema a monte è sempre quello e non se ne sono aggiunti, per fortuna, degli altri. Tuttavia, attorno alla figura del romano si è venuto a creare l’ennesimo polverone. Era giunta voce, dalla Francia, che The hammer avesse ricevuto una wild card e che fosse quindi pronto a volare al di là delle Alpi per ...