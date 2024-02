Berlusconi | i figli vendono | la scelta clamorosa

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Una, a quanto pare, inevitabile quella che è stata effettuata direttamente dalla famiglia: alla fine hanno deciso di venderla Se ne stava parlando già da un po’ di tempo. Soprattutto dopo la scomparsa del loro padre, Silvio. Alla fine la famiglia,in primis, ci hanno pensato a lungo ed hanno preso la drastica decisione. Quella più sofferente ma, a quanto pare, inevitabile. Villa Certosa è ufficialmente in vendita. La splendida dimora che si trova sulla Costa Smeralda può essere acquistata da chiunque. Ovviamente da chi se lo può permettere visto che la cifra in questione è molto importante. La decisione inevitabile della famiglia(Ansa Foto) Cityrumors.itSecondo quanto riportato dal “Financial Times” pare che per avere la lussuosa abitazione delle vacanze ...

Villa Certosa è in vendita . I figli di Silvio Berlusconi hanno concordato di cedere la Villa in Costa Smeralda, in Sardegna, per un valore di 500 ... (lanotiziagiornale)

Solo due le proprietà in tutto il mondo a valere più della tenuta nel cuore della Costa Smeralda della famiglia Berlusconi ...I figli ed eredi di Silvio Berlusconi hanno messo in vendita la lussuosa residenza estiva del Cavaliere in Sardegna, villa Certosa: il prezzo fissato ...Financial Times Villa Certosa eredità Berlusconi in vendita per 500 milioni di euro gli eredi si divideranno le 126 che la compongono: prezzi e acquirenti ...