Bergvall non va all’Inter | ma nemmeno al Barcellona! Sorpresa

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Si è parlato per tutto il mese di gennaio di duello fra Inter e Barcellona per, invece alla fine non è né l'una né l'altra. Arriva un cambio di rotta all'ultimissimo istante per il talento svedese. IL TERZO INCOMODO – Prima si parlava dell'Inter, poi sembrava fatta col Barcellona, invece alla fine Lucasgiocherà nel Tottenham. Il clamoroso dietrofront lo annuncia David Ornstein, dando anche le cifre: dieci milioni più bonus al Djurgarden. Domani il classe 2006 sarà in Inghilterra per le visite mediche, poi firmerà un contratto quinquennale.si trasferirà però dalla prossima stagione, ossia con decorrenza dal prossimo mese di luglio.