Benevento Longobarda | al via domenica la stagione rievocativa 2024

divelti i corpi luminosi ubicati in via Torre della Catena lungo le mura Longobarde inaugurati solo due giorni prima. Se ci spostiamo in altre zone, purtroppo gli episodi sono numerosi. Il Comune ha ...Cosa si fa questo week end a Benevento e in provincia Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti in cartellone per fine settimana di inizio febbraio: concerti, sagre, mostre, presentazioni di libri, ev ...“Troppe volte, negli ultimi anni a Benevento, sono state tentate manovre poco mirate e ragionate per pubblicizzare il nostro territorio, le nostre ricchezze culturali e la nostra storia. Mi trovo cost ...