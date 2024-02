Benedetta Sabene | quello che non si può dire sulle guerre | soprattutto se sei donna – INTERVISTA

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Se è vero che, come scrive Michela Murgia in Stai Zitta (Einaudi, 2021): Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata la più sovversiva. È pur vero che vi sono alcuni argomenti reputati appannaggio maschile, e difesi strenuamente come tali sia dai professionisti ritenuti autorevoli in tali ambiti, per ruolo e anzianità, sia dal pubblico che accetta poco o male che a parlarne sia una. Tra questi “temi da maschi” si annoverano, tra gli altri, la politica internazionale e le. Nel caso dei conflitti, in particolare, si assiste alla divisione, se non netta comunque evidentemente orientata, che affida alla voce delle donne le storie, personali o corali, dal conflitto (l’elemento emotivo), e agli uomini la disamina strategica e l’autorevolezza critica (l’elemento razionale). Accade così che l’uscita a fine ...