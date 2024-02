Belotti saluta la Roma | «Grazie di tutto! Non vi dimenticherò»

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il saluto sul suo profilo Instagram dell’ex attaccante dellaAndreanei confronti della piazza giallorossa Tramite il suo profilo Instagram, l’attuale attaccante della Fiorentina Andreahato così la. «per come mi hai accolto, per avermi fatto sentire parte di te, per avermi supportato anche nei momenti più difficili. Non lomai! Ti auguro il meglio. Un abbraccio grande»

