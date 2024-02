Belen | dopo la rottura con Elio | prende una drastica decisione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024)Rodriguez: sfortunata in amore o troppo esigente? Difficile stabilirlo ma ciò che è certo che la nuova relazione è durata cinque mesi e la showgirl è di nuovo singlesono stati fidanzati cinque mesi. Non si conoscono i motivi dellatra i due che si sono frequentatila fine del matrimonio tra la showgirl e il conduttore Stefano De Martino. I due sembravano molto innamorati ma qualcosa non ha funzionato e la conduttrice adesso ha preso una. Da sola è volata in Scozia come si evince dalle sue stories e dalle foto postate sul suo profilo Instagram. A anticipare il gossip sulla crisi della coppia era stato nei giorni scorsi Fabrizio Corona, ex di, e adesso con degli indizi social la donna ha rotto il ...