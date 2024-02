Beauty News febbraio 2024 | da Marina Abramovi? a Stella McCartney

Borse e occhiaie sono un cruccio per molti. Mentre star come Kylie Jenner diventano addicted ai ritocchini anche sotto gli occhi, altre decidono di non ...La vediamo in Mare Fuori 4 con acconciature da Spice Girl 4.0, e la attendiamo protagonista sul palco di Sanremo 2024 per prendere ispirazioni dai suoi beauty look che di certo daranno grande soddisfa ...Per la prima serata in tv, venerdì 2 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “TechetecheShow – Lucio Battisti Numero Uno”. Torna TechetecheShow con una puntata dedicata al grande autore di tanti b ...