Beatrice Luzzi spaventata da Massimiliano al GF | “Mi fa paura” ecco perché

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 2 febbraio 2024)ha avuto uno sfogo in queste ore nella casa del Grande Fratello in cui ha preso di miraVarrese. Gli autori hanno chiesto ai concorrenti di realizzare due cortometraggi, durante i quali i coinquilini devono cimentarsi nel ruolo di attori, sceneggiatori, registi ecc. I protagonisti, così, sono stati suddivisi in due gruppi, uno capeggiato da, e l’altro da. Questo, dunque, ha fomentato ancor di più gli attriti tra loro, sta di fatto cheha detto delle cose molto pesanti sul conto del coinquilino. Lo sfogo dicontroVarrese al GFproprio non riescono a trovare un punto di incontro all’interno ...