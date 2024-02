Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach (sabato 03 febbraio 2024 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi in emergenza contro la loro bestia nera (Di venerdì 2 febbraio 2024) Passato nel giro di 4 giorni da -7 a -2 dalla vetta, il Bayern Monaco di Tuchel affronta quest’oggi in casa quel Borussia Monchengladbach che gli ha permesso di risucchiare altri 2 punti nell’ultimo turno di Bundesliga. La vittoria di carattere in quel di Augusta firmata dal ventisettesimo gol stagionale di Kane ha coinciso con il pari del Leverkusen proprio contro i Fohlen, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi tutta la notizia su infobetting (Di venerdì 2 febbraio 2024) Passato nel giro di 4 giorni da -7 a -2 dalla vetta, ildi Tuchel affronta quest’oggi in casa quelche gli ha permesso di risucchiare altri 2 punti nell’ultimo turno di Bundesliga. La vittoria di carattere in quel di Augusta firmata dal ventisettesimo gol stagionale di Kane ha coinciso con il pari del Leverkusen proprioi Fohlen, InfoBetting: Scommesse Sportive e

