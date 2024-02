Bavaglio Cartabia | il pm Di Matteo a La7 | “Oggi Falcone e Borsellino sarebbero sottoposti a procedimento disciplinare”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) “Quando ero al Csm fui uno dei pochi, insieme al collega Sebastiano Ardita, a denunciare un pericolo quando dibattemmo sull’entrata in vigore della riforma: di fatti criminosi, di stragi di mafia, di sistemi corruttivi potranno parlare giustamente gli imputati, gli avvocati, i parenti degli imputati. I figli di Riina e Provenzano possono parlare del periodo stragista, ma non ne può parlare un magistrato che si occupa di quelle indagini, ripeto sempre di vicende non più coperte da segreto“. Lo ha detto il magistrato Nino Di, commentando la legge sulla presunzione d’innocenza, varata dall’ex ministra Marta. Ex consigliere del Csm (dal 2019 al 2023), Diè ora sostituto procuratore alla Direzione nazionale antimafia ed è stato ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita. A proposito di quello ...

la riforma Cartabia stava dando i suoi frutti: non vengono infatti minimamente toccati i criteri di calcolo della prescrizione (neppure quelli del reato continuato) che, tra interruzioni (specie con ...Questo metterà il bavaglio al nostro lavoro e manderà in pensione i cronisti che non potranno più raccontare le indagini ma solo i processi. Il nostro lavoro è già quasi impossibile perché con la ...