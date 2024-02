Batterie | ecco come Tesla collaborerà con Catl nonostante l’Ira

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nella giornata di martedì, un giudice dello Stato del Delaware, Kathaleen McCormick, ha sentenziato che il pacchetto di retribuzioni da record di Elon Musk per, pari a circa 56 miliardi di dollari, potrebbe essere bloccato, definendo il compenso “una somma non verificabile” e non equa per gli azionisti, secondo quanto riportato dai media americani. Le azioni di– già vessate da una deludente investor call la settimana scorsa – sono scese del 3,7%. La sentenza ha così spazzato via il più grande pacchetto di dividendi del capitalismo americano degli ultimi decenni. Il giudice ha ritenuto che fosse stato negoziato dagli investitori che sembravano troppo legati al ceo e alla sua promessa di un importante payback considerando l’enorme crescita dell’azienda. L’opinione della McCormick segue una contestazione di un azionista di ...