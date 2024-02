Basket | Torino si prepara alle Final Eight di Coppa Italia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) A meno di due settimane dal fischio d’inizio, è già record per le Frecciarossadi, che tornano a, dal 14 al 18 febbraio, affiancate quest’anno per la prima volta dalladella LegaFemminile. Oltre 36mila i biglietti venduti per i cinque giorni di gara, con un aumento dell’11% rispetto alla scorsa edizione. Alla Inalpi Arena si sfideranno per la2024 Umana Reyer Venezia, Germani Brescia, Virtus Segafredo Bologna, Ea7 Emporio Armani Milano, Dolomiti Energia Trentino, Unahotels Reggio Emilia, Generazione Vincente Napoli, Estra Pistoia. Il presidente Lba Umberto Gandini ha dichiarato: “Qui c’è la massima espressione di quello che la pallacanestro può ...

È iniziato il conto alla rovescia per la Frecciarossa Final Eight 2024 della Coppa Italia di basket , in programma al PalaOlimpico di Torino dal 14 ... (sportface)

Scatta il conto alla rovescia per la Frecciarossa Final Eight 2024 della Coppa Italia di basket maschile. Una competizione che ...ex azzurro Davide Lamma con la collaborazione di The GOAT Torino e ...La Final Eight di Coppa Italia di basket presenta diverse novità, tra la Final Four femminile e una serie di iniziative a margine dell'evento in programma all'Inalpi Arena tra il 14 e il 18 febbraio ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se ...