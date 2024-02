Basket serie c Russi cade contro la capolista Budrio

Nell’ambiente di Ferrara Basket , così come in tutto il girone C di B Interregionale, tiene banco il caso Cesena , dopo che dalle ultime indiscrezioni ... (sport.quotidiano)

Tullio Marino, general manager della Happy Casa Brindisi, ha affermato di aver ricevuto richieste per il giocatore americano Xavier Sneed da team anche italiani di EuroLeague in una ...L’annuncio dell’ingaggio del 7 volte campione del mondo mette in una condizione complicata lo spagnolo proprio alla vigilia del via della stagione ...Sesta giornata girone di Andata di serie B in carrozzina: Polisportiva Nordest Castelvecchio Gradisca D’Isonzo - NTS Informatica Basket Rimini. Terzo viaggio nel triveneto per affrontare a domicilio l ...La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di comunicare che, a partire da oggi, Jack Devecchi è il nuovo direttore generale del club. Diciassette ...Dopo aver lasciato improvvisamente e senza permesso Scafati per far ritorno negli Stati Uniti, David Logan ha detto basta. Il 41enne nativo di Chicago ha infatti annunciato il ritiro dal basket profes ...