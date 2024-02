Basket Serie C Galvi | schianto inatteso a Busnago Rinvincita domani con Villasanta

(Di venerdì 2 febbraio 2024)è il turno del derby diC traLissone e. Palla a due alle 21 al PalaFarè. Entrambe le squadre sono reduci da un turno tutt’altro che esaltante. Spicca senzail ko della squadra di Sebastiano Fumagalli acontro la Fortitudo (che in questo week-end osserva il turno di riposo) che vendica l’oceanica sconfitta dell’andata 94-65 battendo in volata i lissonesi 71-68 e facendo saltare le gerarchie della classifica che vedeva gli ospiti alla vigilia avanti di 10 punti. I primi 20 minuti lasciavano intendere che si ripetesse uno scarto simile a quello dell’andata sempre a favore di Lissone che toccava il massimo vantaggio di 17 lunghezze. Ma probabilmente la condizione atletica dei fortitudini è migliore e già al 30’ c’è il sorpasso. Ultimi dieci minuti al cardiopalma in ...

