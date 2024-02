Basket, Scafati: “Con David Logan nessuno screzio, ha deciso di smettere di giocare” (Di venerdì 2 febbraio 2024) Il patron della Givova Scafati, Nello Scafati, ha spiegato sui canali social l’addio di David Logan: “Con David Logan non c’è stato alcuno screzio. È andato via perché ha scelto di non giocare più a Basket. Fino a poche ore fa non avevo idea di quali fossero i motivi. Ha dimostrato affetto e stima a me, a mio figlio e a tutta la società. Non è andato via per soldi. È andato via perché ha avuto i suoi buoni motivi che lo hanno portato a non giocare più. La storia di David è stata una storia importante, è un giocatore che ha lasciato un segno nel panorama europeo. Siamo stati onorati di averlo qui”. Ci dispiace che sia andato via, forse poteva salutarci in un modo diverso. Poteva salutare allenatore e ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di venerdì 2 febbraio 2024) Il patron della Givova, Nello, ha spiegato sui canali social l’addio di: “Connon c’è stato alcuno. È andato via perché ha scelto di nonpiù a. Fino a poche ore fa non avevo idea di quali fossero i motivi. Ha dimostrato affetto e stima a me, a mio figlio e a tutta la società. Non è andato via per soldi. È andato via perché ha avuto i suoi buoni motivi che lo hanno portato a nonpiù. La storia diè stata una storia importante, è un giocatore che ha lasciato un segno nel panorama europeo. Siamo stati onorati di averlo qui”. Ci dispiace che sia andato via, forse poteva salutarci in un modo diverso. Poteva salutare allenatore e ...

fuggendo dall'Italia Come in un film. Dal finale totalmente a sorpresa. David Logan, che gli appassionati di basket italiano conoscono benissimo, ha appeso le classiche scarpette al chiodo. Facendolo però in maniera ...